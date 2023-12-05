KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Aralık 2023 20:27
Aile bakanlığı memur alımı

Aile bakanlığını sözleşmeli olarak kazandım maaş durumu normal kadrolular ile aynı mı

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