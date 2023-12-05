Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Aralık 2023 20:49
Kadroludan sözleşmeliye geçince 3+1 durumu

Sanırım 3 yıl bekleme durumu var sorum şu: +1 olan aday memurluk süresi önceden memur olanlara var mı?

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