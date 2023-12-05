Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Aralık 2023 21:42
Ceza hukukçusu yardim

Öncelikle hepimize geçmiş olsun.Umarim.ennkisa zamanda hepimiz bu cektiklerimizin karsiligini alırız.Sorum ceza davası hakkında olacak aramızda ki ceza hukuku hakkında bilgisi olan varsa ve yardımcı olursa çok memnun olacam şimdiden tşk ederim kurum tsk 15 temmuz sonrası 8 kişilik bir dosyada hakkımda dava açıldı davaya kamu avukatları da mudahil oldular.yargialama sonunda savcının beraat mutalasi ile 7 kişi beraat ettik 1 kişi ceza almıştı . Yargıtay'a temyiz edilen dosya bozularak yerel mahkemeye geri geldi yeniden yargılama sonunda yine savcının beraat mutalasiyla beraber 1 kişiye ceza istemişti, 8 sanık beraat ettik .Karar sonrası hiçbir kamu avukatı süre tutum dilekçesi vermedi ve itiraz hakki süreleri bitti karar sonrası savci süre tutum dilekcesi verdi.muhtemelen ceza istesigi sanık hakkında itira edecek.Soru burda karşıma çıkıyor.Beraat istediği ve beraat alan sanıklar hakkında savcı itiraz etmezse benim dosyam yine Yargıtay'a mi gidecek yoksa aldığım beraat kararı kesinlesip sadece itiraz ettiği sanığın kendisimi temyize gidecek anlayamadım.


birbilenvarmı
Aday Memur
05 Aralık 2023 21:58

Hocam geçmiş olsun,

Öncelikle bende aynı durumdayım ve bir kaç gün önce buradan sordum. Bana denilen itiraz etmez ise kararınız kesinlesir dendi.

Sizin sorunuzda benim anlamadığım, ilk kararda 7 kişi beaat ettiğinizde, savcı size itiraz etmişmiydi. Mütalaasında beraat istemesine rağmen. Ettiyse niye etti, etmediyse sizin karar neden kesinleşmedi.


birbilenvarmı
Aday Memur
05 Aralık 2023 22:04

Tekrar okuyunca, kamu avukatlarinin da müdahil olduğunu fark ettim.

Büyük ihtimalle onlar itiraz ettiği için davaninz üst mahkemeye gitti.

birbilenvarmı, 54 dk. önce

Hocam geçmiş olsun,

Öncelikle bende aynı durumdayım ve bir kaç gün önce buradan sordum. Bana denilen itiraz etmez ise kararınız kesinlesir dendi.

Sizin sorunuzda benim anlamadığım, ilk kararda 7 kişi beaat ettiğinizde, savcı size itiraz etmişmiydi. Mütalaasında beraat istemesine rağmen. Ettiyse niye etti, etmediyse sizin karar neden kesinleşmedi.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yargıtay'da dosyası olanlarBeraat kararına itirazDanıştay kararı hakkındaTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarCeza hukukçusu yardimJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarıKolluk Kuvveti Uyuşturucu Disiplin SoruşturmasıJandarma yüksek disiplin kurulu

Sözlük

bıkkınlık veren durumlar 1 hoşgeldin 2 çirkin şey 1 unutamamak 3 başkasının resmini profil resmi yapmak 8 zamanda yolculuk 3 kırmızı bülten 2 bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım istanbul'un 6 the economist 2024 2 mavili 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyorEv yapımı konserveden zehirlenen 4 kişiden 1'i hayatını kaybettiUzaydaki 7. yılını tamamlayan GÖKTÜRK-1 dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladıBakan Özhaseki yanıtladı: İstanbul olası büyük depreme hazır mı?Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar