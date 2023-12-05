Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Aralık 2023 22:24
Ankara, norm fazlası atamaları - Resen atama (2023 Aralık)

Bu yıl Ankara Mem uzun yıllar sonra ilk defa norm fazlası öğretmenlere resen atama yapacak. Kılavuzda 3. Aşamada yapılacak yazıyor. Sizce yapabilirler mi?


matemkogr
Şef
05 Aralık 2023 22:50

Yapmalılar mı? Bence evet. Bazı öğretmenler görünmez işsizlik


silivripdr
Daire Başkanı
06 Aralık 2023 10:58

resen atama yapacaklarına hep merkezi ve güzel batıda okullara yapılan eş durumunu biraz da zorunlu hizmet bölgeleri başta olmak üzere gerçekleştirsinler.

il merkezlerindeki norm fazlalığının tek neden eş durumu özrü ve il / ilçe emrine atamalardır.

40 puanla il merkezine gelip norm fazlası olarak senelerce bekliyorlar.

hoş gerçi zorunlu hizmet affı getiren bakanlıktan ne beklersin.

boşverin arkadaşlar siz ne derseniz deyin günlük politikalarla zaten mührü elinde tutanlar kafasına göre kuralları değiştirecek.

bir lokma ekmeğiniz ve kafanızda güvenli bir çatı olduğuna şükredin bu ülkede.

yakınınız varsa özel bürolara ya da proje okullarına aldırırsınız zaten kendinizi.

bizler doğu hizmeti de yaparız köy okullarında da çalışırız. siz mutlu olun yeter.

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