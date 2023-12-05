Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Aralık 2023 22:24
Ankara norm fazlası resen atama

Bu yıl Ankara Mem uzun yıllar sonra ilk defa norm fazlası öğretmenlere resen atama yapacak. Kılavuzda 3. Aşamada yapılacak yazıyor. Sizce yapabilirler mi?


matemkogr
Şef
05 Aralık 2023 22:50

Yapmalılar mı? Bence evet. Bazı öğretmenler görünmez işsizlik

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