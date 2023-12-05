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Editörler : enginkrtpalex 10


05 Aralık 2023 22:34
Süper Lig Tahmin Yarışması 15. Hafta

Maç Başlangıcı : 8 Aralık 2023 Saat : 20:00

Galatasaray-Adana demir

Antalya-Karagümrük

Samsun-Kasımpaşa

Beşiktaş-Fenerbahçe

İstanbul-Alanya

Kayseri-Pendik

Başakşehir-Hatay

Gaziantep-Trabzon

Ankaragücü-Rize

Konya-Sivas

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Süper Lig Tahmin Yarışması 14. Hafta

Sözlük

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