Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Aralık 2023 22:48
Öğretmen, dersin akışını bozan problem çıkaran bir öğrenciyi dersin dışına alabilir mi?

"Yukarıda belirttiğim iki paragraf tek tek değil de ikisinin karışımı ABD'de uygulanıyor mesela. Her insan eğitimi hak eder parolasıyla herkese kapılar açılıyor ama sınıfta disiplini bozmaya kesinlikle taviz verilmiyor. Örneğin öğretmenin disiplinsiz öğrencileri sınıftan atma yetkisi var.

Hatta bazı eyaletlerde fiziki ceza uygulanıyor yasal olarak:

https://tr.euronews.com/2018/09/12/abd-de-kotu-davranislar-sergileyen-ogrenciye-sopa-cezasi


Katre-i Adalet
Memur
05 Aralık 2023 23:22

Her ne kadar alabilmesi gerektiği düşüncesinde isem de, mevzuat yönünden bu sorunun cevabini ben de merak ediyorum.

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