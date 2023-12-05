Öğretmen, dersin akışını bozan, problem çıkaran bir öğrenciyi sınıfın dışına alabilir mi?

"Yukarıda belirttiğim iki paragraf tek tek değil de ikisinin karışımı ABD'de uygulanıyor mesela. Her insan eğitimi hak eder parolasıyla herkese kapılar açılıyor ama sınıfta disiplini bozmaya kesinlikle taviz verilmiyor. Örneğin öğretmenin disiplinsiz öğrencileri sınıftan atma yetkisi var.

Hatta bazı eyaletlerde fiziki ceza uygulanıyor yasal olarak:

https://tr.euronews.com/2018/09/12/abd-de-kotu-davranislar-sergileyen-ogrenciye-sopa-cezasi