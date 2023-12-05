Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Aralık 2023 22:48
Öğretmen, dersin akışını bozan, problem çıkaran bir öğrenciyi sınıfın dışına alabilir mi?

"Yukarıda belirttiğim iki paragraf tek tek değil de ikisinin karışımı ABD'de uygulanıyor mesela. Her insan eğitimi hak eder parolasıyla herkese kapılar açılıyor ama sınıfta disiplini bozmaya kesinlikle taviz verilmiyor. Örneğin öğretmenin disiplinsiz öğrencileri sınıftan atma yetkisi var.

Hatta bazı eyaletlerde fiziki ceza uygulanıyor yasal olarak:

https://tr.euronews.com/2018/09/12/abd-de-kotu-davranislar-sergileyen-ogrenciye-sopa-cezasi


Katre-i Adalet
Memur
05 Aralık 2023 23:22

Her ne kadar alabilmesi gerektiği düşüncesinde isem de, mevzuat yönünden bu sorunun cevabini ben de merak ediyorum.


atahoca
Genel Müdür
06 Aralık 2023 01:03

Hocam,

Öğrenciyi sınıftan çıkaramazsınız. Tutanağı tutup, dilekçeyi yazıp disipline sevk edersiniz. Çocuk devamlı aynı işi yapıyorsa üst üste alacağı ceza ile devamsızlıktan kalır.


tugruldonmez
Aday Memur
06 Aralık 2023 09:57

Hayır alamaz. Bir iki kez benzer uygulamayı yaptım, müdürden uyarı aldım. Neden olarak da çocuğun sınıf dışında başına bir şey gelirse bunun altından kalkamayız, çok başın ağrır dedi, bana da mantıklı geldi. Sonuçta ders saatinde o çocuk sınıfta olmalı. Artı dışarıda sınıfın ve okulun huzurunu bozacak taşkınlıklar yapanları da çıkıyor, bu sefer okulun akışını bozuyor, sen de beceriksiz öğretmen damgası yiyorsun...


difficulties
Şube Müdürü
06 Aralık 2023 10:05

Hayır.

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