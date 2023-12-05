Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


05 Aralık 2023 23:19
Atanır Atanmaz Tayin

İnternette ve bu forumda bazı arkadaşları görüyorum atanır atanmaz tayin almışlar ve direkt yeni görev yerinde başlamişlar. Bunu nasıl yapıyorlar?

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