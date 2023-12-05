Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Aralık 2023 23:20
24 saat nöbet

24/72 (1 gün mesai-3 gün istirahat) sistemiyle çalışılan bir kurumda memur yıllık izin almak isterse;

1 günlük nöbetine :

2 günlük nöbetine :

3 günlük nöbetine :

4 günlük nöbetine :

5 günlük nöbetine :

Kaç gün yıllık izin yazılması gerekir?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyim2023/6 Sgk ya yerleşenlerKonsolosluklarDışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Destek PersoneliAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi Ticaret BakanlığıGsb sözleşme personel alımı (özlük hk. tayin eş durumu)Kültur ve turizm bakanligi 235 sozlesmeli personel alimi

Sözlük

çirkin şey 1 hoşgeldin 2 şeyh 4 naci görür 1 Matematik 2 edi ile büdü 1 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 2 mercimek çorbası 1 İçerisi dışarıdan daha güvenli 1 mesajın sonuna gülücük koymak 3

Son Haberler

Memurun müstafi sayılmasına esas tutanaklar 'inandırıcı' bulunmadıFiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!6 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıYolda yürüyen yaşlı adamı tekme tokat döverek gasp ettiler72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'de deniz kumu kullanılmış

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar