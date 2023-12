Branş Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri Çözüm Önerileri

Daha ne kadar küçüleceksin merak ediyorum. :)

Evladım senin işin eğitim değil. Sen okulla, öğrenci ile ilgili işleri uzmanına bırak. Sana göre değil bu konular. Kendi çocuğun hariç bir çocuğun adım adım nasıl büyüdüğünü görmemiş, bulunduğu kültürün havasını koklamamış, kitaptan ezberlediği bilgilerle eğitimin idame etiirebileceğini düşünen sığ bir çocuksun. Biz her sene her yeni sınıfla her yeni okulla her yeni şehirle başka bir şey öğreniyorken sen dört duvar arasında her şeyi bildiğini sana ilgiye muhtaç, pohpohlanmaya aç bir kibir abidesi olmuşsun.

Sen olmamışsın çocuğum.