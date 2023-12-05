Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Aralık 2023 23:26
Branş Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri Çözüm Önerileri
Merhaba canlar ve erenler. Ben tüm öğretmenlerin atandıktan sonra gelişim psikolojisi sınavına tabi tutulmasını, sınıf içindeki hal ve hareketlerinin, derse hazırlıklı gelmesinin kontrol edilmesinin, be yönetmelik okuyabilme kapasitesinin geliştirilmesi gerektiği kanatindeyim. Sizlerin de önerilerini bekiyorum.

difficulties
Şube Müdürü
06 Aralık 2023 00:31

Daha ne kadar küçüleceksin merak ediyorum. :)

Evladım senin işin eğitim değil. Sen okulla, öğrenci ile ilgili işleri uzmanına bırak. Sana göre değil bu konular. Kendi çocuğun hariç bir çocuğun adım adım nasıl büyüdüğünü görmemiş, bulunduğu kültürün havasını koklamamış, kitaptan ezberlediği bilgilerle eğitimin idame etiirebileceğini düşünen sığ bir çocuksun. Biz her sene her yeni sınıfla her yeni okulla her yeni şehirle başka bir şey öğreniyorken sen dört duvar arasında her şeyi bildiğini sana ilgiye muhtaç, pohpohlanmaya aç bir kibir abidesi olmuşsun.

Sen olmamışsın çocuğum.


Endoplazmik2121
Aday Memur
06 Aralık 2023 00:32
EK MADDE; Öğretmenler kendi alan yeterliliği sınavına tabi tutulmalıdır, yorulan, mesleki deformasyona uğrayan öğretmen incelenmelidir.

Endoplazmik2121
Aday Memur
06 Aralık 2023 00:33
yavrum sen dersinin hazırlığını yaptın mı, kendine sordun mu çocuklara ne katacağım diye ?
difficulties, 28 dk. önce

Daha ne kadar küçüleceksin merak ediyorum. :)

Evladım senin işin eğitim değil. Sen okulla, öğrenci ile ilgili işleri uzmanına bırak. Sana göre değil bu konular. Kendi çocuğun hariç bir çocuğun adım adım nasıl büyüdüğünü görmemiş, bulunduğu kültürün havasını koklamamış, kitaptan ezberlediği bilgilerle eğitimin idame etiirebileceğini düşünen sığ bir çocuksun. Biz her sene her yeni sınıfla her yeni okulla her yeni şehirle başka bir şey öğreniyorken sen dört duvar arasında her şeyi bildiğini sana ilgiye muhtaç, pohpohlanmaya aç bir kibir abidesi olmuşsun.

Sen olmamışsın çocuğum.


difficulties
Şube Müdürü
06 Aralık 2023 00:39

Eğitim senin işin değil güzel çocuğum. Hadi uykuya. Bugün aldığın ders sana yeter.

Endoplazmik2121, 26 dk. önce
yavrum sen dersinin hazırlığını yaptın mı, kendine sordun mu çocuklara ne katacağım diye ?

Endoplazmik2121
Aday Memur
06 Aralık 2023 00:40
bence kendini daha fazla rezil etme en iyi 3 üniversite mezunu :)) buna sesli güldüm hahhaaa diye, sığ küçük çocuk
difficulties, 20 dk. önce

Eğitim senin işin değil güzel çocuğum. Hadi uykuya. Bugün aldığın ders sana yeter.

Toplam 5 mesaj

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