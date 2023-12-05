KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Aralık 2023 23:43
CTE elektrik teknisyeni

Selamlar ceza infaz kurumlarında elektrik teknisyeni olarak çalışma şartları,telefon kullanımı,sakal bırakmak,vardiya,mesai falan nasıl çalışan birisi yorum yapabilirmi

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