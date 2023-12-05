Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Aralık 2023 23:51
Hemsirelikte 83 puanla il saglik mudurlugu gelir mi

Az bucuk bilen varsa diye soruyorum.onceki atamalarda max 88 puanla atanan hemsire olmus benimki 83,izmir il mudurlugune yeter mi? Yoksa sehir hastanesi olcak :/


beurak0000
Aday Memur
06 Aralık 2023 00:05
alım geldi de atanma mı kaldı hocam böyle giderse alım gelmeyecek
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