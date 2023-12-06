Ocak 2024 tayini hakkında

2023 ocak tayinim çıktı ama gitmedim. 2024 Ocak tayini hakkım olur mu? kılavuz da 1 yıl yazıyor 2 dönem diyenler de var hangisi doğru sizce?

2023 ocak tayinim çıktı ama gitmedim. 2024 Ocak tayini hakkım olur mu? kılavuz da 1 yıl yazıyor 2 dönem diyenler de var hangisi doğru sizce?