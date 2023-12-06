Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Aralık 2023 00:23
Ocak 2024 tayini hakkında
2023 ocak tayinim çıktı ama gitmedim. 2024 Ocak tayini hakkım olur mu? kılavuz da 1 yıl yazıyor 2 dönem diyenler de var hangisi doğru sizce?

Tayinci27
Aday Memur
06 Aralık 2023 00:26
bir yıl iki dönem oluyor

mavismile
Aday Memur
06 Aralık 2023 00:27
yani 2024 Haziranda mı tercih yapabiliyorum?
Tayinci27, 33 dk. önce
bir yıl iki dönem oluyor
Toplam 2 mesaj

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