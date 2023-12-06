Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Aralık 2023 00:36
LOJMAN TERCİHİ
2023 yolunda A ilinden B iline tayin olup ilişik kesmeyen personel B ili için lojman tercihini ne zaman yapar?2023 yıl sonunda mı yoksa 2024 tayin döneminde mi? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler. 2 konu planlaması ilçeye yapılan il merkezinden lojman tercihi yapabilir mi?

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