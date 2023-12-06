LOJMAN TERCİHİ

2023 yolunda A ilinden B iline tayin olup ilişik kesmeyen personel B ili için lojman tercihini ne zaman yapar?2023 yıl sonunda mı yoksa 2024 tayin döneminde mi? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler. 2 konu planlaması ilçeye yapılan il merkezinden lojman tercihi yapabilir mi?

2023 yolunda A ilinden B iline tayin olup ilişik kesmeyen personel B ili için lojman tercihini ne zaman yapar?2023 yıl sonunda mı yoksa 2024 tayin döneminde mi? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler. 2 konu planlaması ilçeye yapılan il merkezinden lojman tercihi yapabilir mi?