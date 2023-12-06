Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


06 Aralık 2023 01:00
2023/2 merkezi atama

Arkadaşlar 20-27 aralıkta açılan bütün alımlar kadrolu mu oluyor yoksa bakanlıktan bakanlığa değişiklik mi gösteriyor


bemeh_43
Aday Memur
06 Aralık 2023 01:16
ben Eylül ayında sözleşmeli memur olarak atandım. 2023/2 merkezi atamada tekrar başvuru yapabiliyormuyum. Atanma durumunda ise geçiş yapılıyormu
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyim2023/6 Sgk ya yerleşenlerKonsolosluklar2023/2 merkezi atamaDışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Destek PersoneliAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi Ticaret BakanlığıGsb sözleşme personel alımı (özlük hk. tayin eş durumu)Kültur ve turizm bakanligi 235 sozlesmeli personel alimi

Sözlük

şeyh 4 faleron antik mezarlığı 2 Bugün olanlar 4 İçinden geleni söyle 8 sistem çalışmıyor 1 Adalet 2023 1 palavalar 1 gilf kebir 1 Tüpraş 1 totoloji 1

Son Haberler

Memurun müstafi sayılmasına esas tutanaklar 'inandırıcı' bulunmadıFiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!6 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıYolda yürüyen yaşlı adamı tekme tokat döverek gasp ettiler72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'de deniz kumu kullanılmış

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar