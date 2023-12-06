Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Aralık 2023 07:52
Branş Öğretmenleri Çözüm Önerileri

1)Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri

Çözüm: Branş Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri mutlaka belli aralıklarla alan bilgisi sınavına tabii tutulmalı.

2) Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi

Çözüm: Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenleri sınıf yönetimim konusunda artık yetersiz kalmaktadır ki bunu da zaten çoğu burda yazılanlarla kabul etmektedir, özellikle disipline sevk edilen öğrenci sayısı artmaktadır. Öğrenciyi disipline sevk etmek çözüm değildir. Öğretmenlere sınıf yönetimi konusunda hizmetiçi eğitim verilip katılım şartı aranmalıdır.

3) Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Yönetmelik Bilmeme Durumu

Çözüm: Aslında bunun çözümü 1. maddedeki çözüme benzer bir içeriktir, öğretmenler tüm meb yönetmeliklerini okuyabilme testine tabii tutulmalıdır.

4) Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Evraklarını Zamanında Teslim Etmeme Sorunu

Çözüm: Çözüm çok basittir, öğretmene tarihli tebliğ yapılır, öğretmen getirmediği evraktan tamamen kendisi sorumludur.

5) Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Rehberliği Konusunda Etkisiz Kalması

Çözüm: Öğretmenler bu konuda Okul Psikolojik Danışmanından mutlaka müşavirlik almalıdır. Özellikle uzmanlık gerektiren konuları kendisi halletmeye çalışmamalıdır.

Maddeler üzerinde ayrıntılı tartışabiliriz. Herkese kolay gelsin.


didaof
Aday Memur
06 Aralık 2023 08:10

Tamam öyle yapalım


ogenrımerkezli19
Aday Memur
06 Aralık 2023 08:14

Teşekkürler.

didaof, 4 saat önce

Tamam öyle yapalım


sosyalciögrtm
Aday Memur
06 Aralık 2023 09:02

Sevgili MEB; Rehber öğretmen kardesimiz,"nolur beni etkinlik dersine sokun" diyo :)


ogenrımerkezli19
Aday Memur
06 Aralık 2023 09:06
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Uzmanlık gerektiren konularda Okul Psikolojik Danışmanı tabiki öğretmene tavsiyede bulunur, ama öğretmenler bunu kibir olarak görüyor ne hikmetse bu kısmı tam anlamış değilim ?

sosyalciögrtm, 3 saat önce

Sevgili MEB; Rehber öğretmen kardesimiz,"nolur beni etkinlik dersine sokun" diyo :)


difficulties
Şube Müdürü
06 Aralık 2023 10:04

Senin uzmanlığın rehberlik psikolojik danışmanlık. Eğitim işi öğretmenin uzmanlığıdır. Öğrenci tanımadan sınıf ortamı görmeden bir şey öğretmeye çalışmadan eğitime dair teknik ezber dışında bir şey bilmeden, saha tecrübesi olmadan öneri sunmak ukalalıktır. Kibirdir. Çocuklara böyle yaklaşın, şöyle hitap edin tarzı kalıplarla gelip öneri sanıyorsunuz. Aaa ilk defa duyduk valla mı? :)) Bir şeyi tanımadan akıl verirsen komik duruma düşersin. Kimse ciddiye almaz seni. Önceki senelerde bir tane uzman geldi üniversitenin birinden. Yaaa öyle mi ya bilmiyordum. Aaa gerçekten mi diyerek bitirdi semineri. Öğretmenliği okulda değil sınıfta öğrendik biz yaparak yaşayarak. Yaşamadan bilemezsin. Ne demiş hoca. Eşekten düşenin halini eşekten düşen anlar. Sen bir eşekten düş sonra anlarsın. Gerçi sen bu düşmanlıkla bu kibirle bir halt anlayamazsın.

ogenrımerkezli19, 3 saat önce

Uzmanlık gerektiren konularda Okul Psikolojik Danışmanı tabiki öğretmene tavsiyede bulunur, ama öğretmenler bunu kibir olarak görüyor ne hikmetse bu kısmı tam anlamış değilim ?


ogretmntamer
Aday Memur
06 Aralık 2023 11:06

İşsizlik zor tabi (genellemiyorum) Bu durumda da denildiği gibi seveni sevdigine kavuşturmak/buluşturmak, yani etkinlik müfredatına yol vermek en sağlıklı yol ve işleyiş olacaktır.


freef
Memur
06 Aralık 2023 11:17

Branşçılar olarak dersi işleyemediğimizi kabul ediyoruz. Nedeni bize göre şöyle, size göre böyle. Ne anlamı var.

Rehber öğretmenler, kendileri de bir öğretmen olarak bize nasıl ders işlenir, uygulamalı olarak gösterirlerse memnun kalırız.

Yüce zatlarına arz ederiz.

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Rehberliğe de destekleme kursu istiyoruz.PDR ile İlgili Çözüm ÖnerileriNeden işimizden memnun değiliz?Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.Branş Öğretmeni Sınıf Rehber Öğretmenliği Görevini Kabul Etmek Zorunda mıdır?Zorunlu deprem semineri donma sorunuBranş Öğretmenleri Çözüm ÖnerileriNeyi bekliyoruz hocam?Önlük ikramiyesi eline ulaşan var mı?Auzef Görevli Ücretlerini 1 aydır yatırmıyor

Sözlük

tersorium 1 can sıkıntısını gideren şeyler 8 Zerengökçe 1 mesajın sonuna gülücük koymak 3 ötzi 1 edi ile büdü 1 kova burcu 3 Günaydın 2 Matematik 1 zoser piramidi 1

Son Haberler

Dolar/TL, 28,93 seviyesinden işlem görüyorKonya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandıTürkiye, Yunanistan'la yeni bir sayfa açmak istiyorAkşener, İYİ Parti'nin asgari ücret talebini açıkladıİşte okullarda sınıf annelerini yasaklayan resmi yazı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar