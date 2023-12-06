Branş Öğretmenleri Çözüm Önerileri

1)Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri
Çözüm: Branş Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri mutlaka belli aralıklarla alan bilgisi sınavına tabii tutulmalı.
2) Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi
Çözüm: Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenleri sınıf yönetimim konusunda artık yetersiz kalmaktadır ki bunu da zaten çoğu burda yazılanlarla kabul etmektedir, özellikle disipline sevk edilen öğrenci sayısı artmaktadır. Öğrenciyi disipline sevk etmek çözüm değildir. Öğretmenlere sınıf yönetimi konusunda hizmetiçi eğitim verilip katılım şartı aranmalıdır.
3) Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Yönetmelik Bilmeme Durumu
Çözüm: Aslında bunun çözümü 1. maddedeki çözüme benzer bir içeriktir, öğretmenler tüm meb yönetmeliklerini okuyabilme testine tabii tutulmalıdır.
4) Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Evraklarını Zamanında Teslim Etmeme Sorunu
Çözüm: Çözüm çok basittir, öğretmene tarihli tebliğ yapılır, öğretmen getirmediği evraktan tamamen kendisi sorumludur.
5) Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Rehberliği Konusunda Etkisiz Kalması
Çözüm: Öğretmenler bu konuda Okul Psikolojik Danışmanından mutlaka müşavirlik almalıdır. Özellikle uzmanlık gerektiren konuları kendisi halletmeye çalışmamalıdır.
Maddeler üzerinde ayrıntılı tartışabiliriz. Herkese kolay gelsin.
1)Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri
Çözüm: Branş Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri mutlaka belli aralıklarla alan bilgisi sınavına tabii tutulmalı.
2) Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi
Çözüm: Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenleri sınıf yönetimim konusunda artık yetersiz kalmaktadır ki bunu da zaten çoğu burda yazılanlarla kabul etmektedir, özellikle disipline sevk edilen öğrenci sayısı artmaktadır. Öğrenciyi disipline sevk etmek çözüm değildir. Öğretmenlere sınıf yönetimi konusunda hizmetiçi eğitim verilip katılım şartı aranmalıdır.
3) Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Yönetmelik Bilmeme Durumu
Çözüm: Aslında bunun çözümü 1. maddedeki çözüme benzer bir içeriktir, öğretmenler tüm meb yönetmeliklerini okuyabilme testine tabii tutulmalıdır.
4) Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Evraklarını Zamanında Teslim Etmeme Sorunu
Çözüm: Çözüm çok basittir, öğretmene tarihli tebliğ yapılır, öğretmen getirmediği evraktan tamamen kendisi sorumludur.
5) Sorun; Branş Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Rehberliği Konusunda Etkisiz Kalması
Çözüm: Öğretmenler bu konuda Okul Psikolojik Danışmanından mutlaka müşavirlik almalıdır. Özellikle uzmanlık gerektiren konuları kendisi halletmeye çalışmamalıdır.
Maddeler üzerinde ayrıntılı tartışabiliriz. Herkese kolay gelsin.