Branş Öğretmenleri Çözüm Önerileri

Senin uzmanlığın rehberlik psikolojik danışmanlık. Eğitim işi öğretmenin uzmanlığıdır. Öğrenci tanımadan sınıf ortamı görmeden bir şey öğretmeye çalışmadan eğitime dair teknik ezber dışında bir şey bilmeden, saha tecrübesi olmadan öneri sunmak ukalalıktır. Kibirdir. Çocuklara böyle yaklaşın, şöyle hitap edin tarzı kalıplarla gelip öneri sanıyorsunuz. Aaa ilk defa duyduk valla mı? :)) Bir şeyi tanımadan akıl verirsen komik duruma düşersin. Kimse ciddiye almaz seni. Önceki senelerde bir tane uzman geldi üniversitenin birinden. Yaaa öyle mi ya bilmiyordum. Aaa gerçekten mi diyerek bitirdi semineri. Öğretmenliği okulda değil sınıfta öğrendik biz yaparak yaşayarak. Yaşamadan bilemezsin. Ne demiş hoca. Eşekten düşenin halini eşekten düşen anlar. Sen bir eşekten düş sonra anlarsın. Gerçi sen bu düşmanlıkla bu kibirle bir halt anlayamazsın.

Senin uzmanlığın rehberlik psikolojik danışmanlık. Eğitim işi öğretmenin uzmanlığıdır. Öğrenci tanımadan sınıf ortamı görmeden bir şey öğretmeye çalışmadan eğitime dair teknik ezber dışında bir şey bilmeden, saha tecrübesi olmadan öneri sunmak ukalalıktır. Kibirdir. Çocuklara böyle yaklaşın, şöyle hitap edin tarzı kalıplarla gelip öneri sanıyorsunuz. Aaa ilk defa duyduk valla mı? :)) Bir şeyi tanımadan akıl verirsen komik duruma düşersin. Kimse ciddiye almaz seni. Önceki senelerde bir tane uzman geldi üniversitenin birinden. Yaaa öyle mi ya bilmiyordum. Aaa gerçekten mi diyerek bitirdi semineri. Öğretmenliği okulda değil sınıfta öğrendik biz yaparak yaşayarak. Yaşamadan bilemezsin. Ne demiş hoca. Eşekten düşenin halini eşekten düşen anlar. Sen bir eşekten düş sonra anlarsın. Gerçi sen bu düşmanlıkla bu kibirle bir halt anlayamazsın.