Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Aralık 2023 08:39
DHMİ

DHMİ merkezi alımlarını sözleşmeli personel olarak mı yapıyor? bilgisi olan var mı?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
06 Aralık 2023 08:59

399 KHK ile personel çalıştıran kurumlar sözleşmeli olarak alım yapmaktadır.

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