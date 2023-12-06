Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Aralık 2023 10:05
Sınıfı Görevini Yapamaz Raporu (Kronik Ürtiker)

Merhaba iyi günler herkese ben de yaklaşık 1.5 senedir kronik ürtiker rahatsızlığı var ilk başlarda ilaçlarımı düzenli kullandığım zamanlar kaşıntım tamamen kayboluyordu ama yaklaşık 2 aydır ilaçlar eskisi kadar fayda etmiyor sınıfımdan dolayı ilacımı düzenli kullanamıyorum bu yüzden 3-4 gün boyunca ilacımı almazsam her tarafım şişip kabarıyor dudağım şişiyor gözümün çeperlerine ve ayağımın altına kadar her yerim kaşınıyor ve hareket bile edemiyorum. Sağlık yönetmeliğine göre bu hastalık ile ilgili sınıf değişikliği yapabilir miyim bu konu hakkında bilgisi olan var mı ben inceledim ama bu hastalığın maddesini tam bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim teşekürler.

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