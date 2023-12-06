Ocak ayında, memurların 8 bin lira seyyanen zammı da artacak mı? Seyyanen zam kaç lira olacak?

Seyyanen zam sabit bir ödeme değildir!
Seyyanen zam, kanunda yer aldığı üzere 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımıyla bulunmaktadır. Aylık katsayı 5 Aralık 2023 tarihi itibariyle 0,509796'dir. Katsyı 2024 yılı Ocak başında yüzde 50'ye yakın bir oranda artarsa 0,764694 olacaktır.
5 Aralık 2023 tarihi itibariyle seyyanen ödeme
15.965*0,509796= 8 bin 138 lira (Brüt- damga vergisi kesilecek)
1 Ocak 2024 tarihi itibariyle seyyanen ödeme
15.965*0,764694= 12 bin 208 lira (Brüt- damga vergisi kesilecek)
Seyyanen zam sabit bir ödeme değildir!
Seyyanen zam, kanunda yer aldığı üzere 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımıyla bulunmaktadır. Aylık katsayı 5 Aralık 2023 tarihi itibariyle 0,509796'dir. Katsyı 2024 yılı Ocak başında yüzde 50'ye yakın bir oranda artarsa 0,764694 olacaktır.
5 Aralık 2023 tarihi itibariyle seyyanen ödeme
15.965*0,509796= 8 bin 138 lira (Brüt- damga vergisi kesilecek)
1 Ocak 2024 tarihi itibariyle seyyanen ödeme
15.965*0,764694= 12 bin 208 lira (Brüt- damga vergisi kesilecek)
, 1 saat önce
Karizmaunl
İlave ödeme, kapsamında bulunanlara sadece kendi unvanı esas alınarak ödenir ve mali hakları mevzuatı uyarınca en yüksek Devlet memuru veya başka bir unvan esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, diğer mevzuat uyarınca mali haklarının belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dâhil edilmez. Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun ya da ücret tavanının hesabında dikkate alınmaz. Bu madde hükümleri, doğrudan veya başka bir ödemenin hesabında olmak üzere, tamamen veya kısmen mükerrer ödeme yapılmasına neden olacak şekilde uygulanamaz. Diğer mevzuatın bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."