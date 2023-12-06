Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Aralık 2023 10:45
Meslek liseleri ortak matematik edebiyat sınavına dahil mi?

Merhabalar ortak sınavlar da meslek liseleri dahil mi yani sonuçta eşit düzey değiller şimdiden teşekkürler


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
06 Aralık 2023 10:52
dahiller evet.
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