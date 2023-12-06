Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Aralık 2023 10:51
Yüksek lisans mezunu olanlar uzmanlık sınavından muaf mı?

yüksek lisans mezunu olanlar muaf mı sınavdan. tezli tezsiz fark ediyor mu.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
06 Aralık 2023 10:52
farketmez. hepsi muaf

çiçek1100
Aday Memur
06 Aralık 2023 11:20
şu an 9.yılımdayım. 10. yılımı beklemem mi gerekiyor sınavdan muaf olup uzman öğretmen olabilmek için hocam
şaşkın tarihçi, 55 dk. önce
farketmez. hepsi muaf
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