Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Aralık 2023 10:51
Üniversitede büro personeli
İnternette bazen enterasan rakamlar görüyorum.Bildiğim kadarıyla 21.500 alıyor.Net bilgisi olan yazabilir mi?

Produss
Daire Başkanı
06 Aralık 2023 10:58

Üniversitelerde çalışanlar 657 ye bağlıdır ve ekstra görev ücretleri yoksa alabileceği tutar 21500 tl dir.(bekar yeni başlamış). Ama sınav görevi, TKY görevlisi, vs vs gibi ekstra işleri varsa onların maaşı bir tık daha fazla olabilir.


Mandaline
Aday Memur
06 Aralık 2023 11:00
Teşekkür ederim.
Produss, 49 dk. önce

Üniversitelerde çalışanlar 657 ye bağlıdır ve ekstra görev ücretleri yoksa alabileceği tutar 21500 tl dir.(bekar yeni başlamış). Ama sınav görevi, TKY görevlisi, vs vs gibi ekstra işleri varsa onların maaşı bir tık daha fazla olabilir.

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