Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Aralık 2023 11:12
Seyyanen Zam 1 Ocak 2024 te artacak mı sorusuna yanıt.

https://www.kamubiz.com/memurlar/ocak-ayinda-memurlarin-8-bin-lira-seyyanen-zammi-da-artacak-mi-seyyanen-h27827.html


TÜRK1512
Aday Memur
06 Aralık 2023 11:38
Yok hatta 6 ay geriye dönük aldiklarimizi geri vercez
Toplam 1 mesaj

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