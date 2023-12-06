Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Aralık 2023 13:07
Bedelli askerlik

Merhaba bedelli askerlik başvuru yaptıktan sonra bedelli askerlik ücreti yatırana kadar geçen sürede askerlik durumu ne diye gözüküyor. Yardımcı olur musunuz?


Asigmo
Aday Memur
06 Aralık 2023 13:41

Size 60 gün süre veriyorlar parayı yatırıncaya kadar. Askerlik belgesi sorgularsanız da 2-3 ay kadar bir süre sonrasına kadar ilişiği yoktur olarak gösteriyor. Mesela 01/02/2024 tarihine kadar askerliği ile ilişiği yoktur gibi.

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