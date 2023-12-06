Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Aralık 2023 13:16
sağlık yönetmliğine hakim olan
polis öğrencisiyim 3 hastane sağlam yazıyor. sağlık daire sürekli sevk edip illa B dilimine solmaya çalışıyor. lütfen yardımcı olurmusunuz.

Nussss
Aday Memur
06 Aralık 2023 15:06
sevk sebebi nedir hastalığın ne hangi bölüm

Aliiiii emreee
Aday Memur
06 Aralık 2023 15:08
ortopedi bölümü seyhan devlet Adana şehir Bilkent şehir hastaneleri sağlam polis öğrencisi olur diyor. sağlık daire ortopedi bölümü B-11 ve B13 e göre tekrar değerlendirin diye sevk verdiler
Nussss, 19 dk. önce
sevk sebebi nedir hastalığın ne hangi bölüm

Aliiiii emreee
Aday Memur
06 Aralık 2023 15:10
meniskisye ufak bir yırtık var ameliyat olmadım doktorlar klinik bir bulgu yok diyor. ama mr da ufak bir yırtık çıkıyor.
Nussss, 19 dk. önce
sevk sebebi nedir hastalığın ne hangi bölüm
Toplam 3 mesaj

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