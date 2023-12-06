sağlık yönetmliğine hakim olan

meniskisye ufak bir yırtık var ameliyat olmadım doktorlar klinik bir bulgu yok diyor. ama mr da ufak bir yırtık çıkıyor.

meniskisye ufak bir yırtık var ameliyat olmadım doktorlar klinik bir bulgu yok diyor. ama mr da ufak bir yırtık çıkıyor.

Nussss, 19 dk. önce sevk sebebi nedir hastalığın ne hangi bölüm