Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Aralık 2023 14:05
Zam Oranımız Nasıl %58,46 Olabilir?

Biliyorum yeniden değerleme oranı yılda bir kez, memur maaşı ise yılda iki kez güncellenir. Lakin biz memur ve memur emeklilerinin hak ettiği zam minimum yeniden değerleme oranı kadar bir artıştır.

Bunun için neler yapılabilir fikirlerinizi bekliyorum.


Serkan1977
Memur
06 Aralık 2023 14:49

Olamaz o ne isterse ve neyi uygun görürse onu verecek. Fazlasını beklemek onun insafına kalmış seçimde kritik olur oya ihtiyaç olursa belki belki bu yerel seçim olduğu içi yoksa başka ne yapabilirsin ki


Memuristan89
Şef
06 Aralık 2023 14:59

"o" derken büyük harf kullanın lütfen:)

Serkan1977, 36 dk. önce

Olamaz o ne isterse ve neyi uygun görürse onu verecek. Fazlasını beklemek onun insafına kalmış seçimde kritik olur oya ihtiyaç olursa belki belki bu yerel seçim olduğu içi yoksa başka ne yapabilirsin ki


mıcheal owen
Şube Müdürü
06 Aralık 2023 15:01

Kardeşim üretici enflasyonu(ÜFE) yüksek olur ise yeniden değerleme oranı daha çok yükselir, tüketici enflasyonu (Tüfe) yüksek olursa maaş daha çok yükselir. Geçen yıl Üfe çok yüksek olduğu için yeniden değerleme oranı %123 lerde çıkmıştı. Geçen bir arkadaş sorduğunda yanlış anlaşıldı ama yeniden değerleme oranında zam alsak bu yıl için zararlı çıkardık çünkü yeniden değerleme oranı %58 maaş zammı kumulitif olarak %75 civarı olacak. Bir yıl Üfe yükselir diğer yıl Tüfe daha yüksek olur bir şekilde dengelenir önemli olan enflasyonun düşürülmesi o zaman ikisi arasında orantı sağlanır. Böyle savruk enflasyon döneminde bir o yüksek çıkar bir o.


SEN VE SEN
Aday Memur
06 Aralık 2023 15:11
Aralık enflasyonu 9.28 gelirse olur ama bunu kıstas alma bence.
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