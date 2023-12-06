Zam Oranımız Nasıl %58,46 Olabilir?

Kardeşim üretici enflasyonu(ÜFE) yüksek olur ise yeniden değerleme oranı daha çok yükselir, tüketici enflasyonu (Tüfe) yüksek olursa maaş daha çok yükselir. Geçen yıl Üfe çok yüksek olduğu için yeniden değerleme oranı %123 lerde çıkmıştı. Geçen bir arkadaş sorduğunda yanlış anlaşıldı ama yeniden değerleme oranında zam alsak bu yıl için zararlı çıkardık çünkü yeniden değerleme oranı %58 maaş zammı kumulitif olarak %75 civarı olacak. Bir yıl Üfe yükselir diğer yıl Tüfe daha yüksek olur bir şekilde dengelenir önemli olan enflasyonun düşürülmesi o zaman ikisi arasında orantı sağlanır. Böyle savruk enflasyon döneminde bir o yüksek çıkar bir o.