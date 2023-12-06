Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Aralık 2023 14:08
Naklen atama komisyon engeli ?

Merhaba, ilçe adliyesinde Zabıt katibiyim. Ankaraya naklen atamam cikti. Komisyon ayrilis tarihini bildirsin diye UYAP uzerinden bakanlik formuyla beraber gonderdi ancak hakimim komisyon baskaniyla gorustugunu tebligatimi bir sure alamayacagimi soyledi komisyonun boyle bir hakki var mi onu ogrenmek istiyorum ?

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