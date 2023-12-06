Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Aralık 2023 14:11
Aralık Ayı Enflasyonu %2,5 Gelirse Zam Oranımıza Refah Payı Gelir Mi?

Eğer bu olursa zam oranımız %48,62'de kalacaktır.

Sizce bu oran %50'ye tamamlanır mı?


satac123
Şube Müdürü
06 Aralık 2023 14:44

Bana göre kesinlikle refah payı vermezler.


mıcheal owen
Şube Müdürü
06 Aralık 2023 14:53

Çok zor refah payı


seyay
Genel Müdür
06 Aralık 2023 15:11

- %2,5 olsa da verilmez ki

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