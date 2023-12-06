Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Aralık 2023 14:56
Hakkari Yuksekovada'da kiralik esyali 1+1 daire ariyorum...

Devretmek isteyen özelden ulaşabilir.Ozelden yazarsanız memnun olurum.Tesekkurler

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıYaş haddi 58 çıkmalıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Ocak tahmini zam2024 ocak maaşı ne kadar olurEgm Fetö idari soruşturmaPomem menisküs2024 yılı genel atama hakkındaUzman Mutemet cevaplarsa sevinirimPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek ver

Sözlük

Antik kentleri gezerken duyulan his 3 ötzi 1 mercimek çorbası 1 Caligula 2 Matematik 1 net 1 Akhenaton 3 hoşgeldin 2 bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım istanbul'un 6 Bilinen ismi ile kimliğindeki ismi farklı olanlar 1

Son Haberler

FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezasıCHP ve TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'Asgari Ücret' AçıklamasıPolisin Türk bayrağı hassasiyeti yürekleri ısıttıBeşiktaş - Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü kararıIrak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar