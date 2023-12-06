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Editörler : Lanet


06 Aralık 2023 15:01
Vefa Borcu

Vefa borcu

O bana emanettir ben O na

İmdat isterim sıkıştığımda

Evlatları gelse de büyütsem

Olan vefa borcumu ödesem

Barış sağlam

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