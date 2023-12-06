Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Aralık 2023 15:05
BDDK konusu

BDDK'ya 2023 yılı için 35 bin tl 2024 için 45 bin tl verilecek zam konusu çok tepkilere neden olduğu için meclis torba yasadan bunu çıkartacakmış. Çünkü bu koşulu sağlayan sadece 400 memur olacakmış. Bunun yerine BDDK'daki memurların hepsini kapsayacak bir iyileştirme yapılacak imiş.

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