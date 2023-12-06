2431 aile bakanlığı

arkadaşlar merhaba asıl olarak engelli bakıcısını hak kazandım. şuan bana hiç bir bilgi gelmedi fakat yedeklere geçildiği söyleniyor. sizce bu durumla ilgili bilgisi olan varmı

arkadaşlar merhaba asıl olarak engelli bakıcısını hak kazandım. şuan bana hiç bir bilgi gelmedi fakat yedeklere geçildiği söyleniyor. sizce bu durumla ilgili bilgisi olan varmı