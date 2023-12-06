Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Aralık 2023 15:24
2431 aile bakanlığı
arkadaşlar merhaba asıl olarak engelli bakıcısını hak kazandım. şuan bana hiç bir bilgi gelmedi fakat yedeklere geçildiği söyleniyor. sizce bu durumla ilgili bilgisi olan varmı

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