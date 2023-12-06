Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Aralık 2023 15:26
Kök maaşa zam gelecek , seyyanen aynı kalacak diyen memur

özlük haklarından bihaber memurdur. ben maliye bakanı olsam bunlara hakikaten bu tarifeyi uygulardım. ağlaşıp duruyorlar geçinemiyoruz diye ama daha kendi hesabını düzgün yapmayı beceremiyorlar.


TÜRK1512
Aday Memur
06 Aralık 2023 15:55
Benim maaşı hesaplasana

rebirthgokhan
Şef
06 Aralık 2023 16:39

tek kelimeyle cahildir.


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
06 Aralık 2023 16:54

Sen doğrusunu biliyorsun ve eminsin sıkıntı yok. Böyle bilenleri veya böyle olacak diyenleri niye bu kadar dert ediyorsunuz anlamadim bırakın onlar da öyle bilsin. Kimi gerçekten bilmiyor kimi bilerek yalandan söylüyor nolacak yani.


debug
Genel Müdür
06 Aralık 2023 17:24

Anket yapılsın aynı kalacağını düşünenlere 4 bin eksik zam verilsin... :)


mıcheal owen
Şube Müdürü
06 Aralık 2023 17:44

O değilde seyyanene zam verilmeyecek diyen memurlar acaba gerçekten seyyanene zam verilmese "bak ben demiştim haklı çıktım yaşasın" deyip mutlu mu olacaklar çok merak ediyorum.

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