Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Aralık 2023 15:56
Aynı kurumda kendi branşıma geçmek

Arkadaşlar şuanda bir meslek lisesinde memurum.Esas branşım ise fizyoterapistlik.İleride okullara fizyoterapist atanması durumu olabilir.Böyle bir durumda bulunduğum okulda veya başka bir okulda fizyoterapistliğe geçebilir miyim? Bunun için okulun sınav mı açması gerekiyor,var mı böyle bir imkan?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
06 Aralık 2023 17:15
Unvan değişikliği sınavı açılması ve bu sınavda fizyoterapist kadrosu verilmesi gerekiyor.
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