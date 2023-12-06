Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Aralık 2023 16:05
Ücretsiz izin

Seflerim amirlerim bu konuda daha önce yazdim ama lutfen bununla ilgili duyum varsa benimle paylasabilirmi

1 yıllık polis memuruyum yaklasik 5 6 ay sonra evlilik yapacagim insan yabanci yurt disinda ikamet ediyor evlilik sonrasi yurt dısında bulunmam lazim bir sure

Bu yuzden ucretsiz yillik izin basvuru sartlarini biliyorum 5 yillik memuriyet sarti istiyorlar ancak bunun disinda 5 yil dolmadan alan varmidir acaba bilgisi olan varsa lutfen yorum yazabilirmi

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıYaş haddi 58 çıkmalıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Ocak tahmini zam2024 ocak maaşı ne kadar olurEgm Fetö idari soruşturmaPomem menisküs2024 yılı genel atama hakkındaUzman Mutemet cevaplarsa sevinirimPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek ver

Sözlük

kova burcu 3 tersorium 1 Günaydın 2 Matematik 1 tüp bebek 1 diyet 1 münih mumyası 1 naci görür 1 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 2 küplere binmek 2

Son Haberler

Deprem anında denizin ortasından duman çıkmışBingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiDolar günü 28,92 TL'den tamamladıAltının kilogram fiyatı 1 milyon 866 bin liraya gerilediOgün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar