Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


06 Aralık 2023 16:08
Kamuda Çalışan Lisans Mezunu Grafikerlerin (Grafik Tasarımcı) Özlük Hakları Sorunu

Arkadaşlar 2009 yılından bu yana üniversitede ön lisans mezunu grafiker olarak çalışıyorum. Daha sonra lisans grafik bölümünden mezun oldum. Whatsapp ta hali hazırda kurulmuş Kamuda Çalışan Grafik Tasarımcılar adlı gurubumuz var. Burada lisans mezunu olan memur arkadaşlarla beraber özlük hakları konusunda mağduriyetimizi yasal yollarla elde etmek için uğraş veriyoruz. Birlikte sesimizi duyurabilmemiz için lütfen destek olalım. Hayırlı günler herkese.

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