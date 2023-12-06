KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Aralık 2023 16:44
Bilgisayar Programcılığı atanmak

Bilgisayar programcılığı mezunuyum. kpss 77 puan aldım bir senedir hem merkezi hem de sözleşmelilere başvuruyorum. Atanamadım hala sizce bu puanla atanabilir miyim yoksa başka bölüm mü okumaya başlayım?

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