Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


06 Aralık 2023 17:56
sözleşmeli teknisyenden düz memurluğa geçiş ?

böyle birşey var mı düz memurluğa geçmek istiyorum


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
06 Aralık 2023 18:20

Var mı bilmiyorum ama önermem. Teknik hizmetler her zaman düz memurluktan iyidir. Teknik bir üst öğrenim bitirin. Kadroya geçince üst öğrenimin maaşını alırsınız. Düz memurlukta böyle bir imkan yok.

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