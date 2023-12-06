Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Aralık 2023 18:32
tayinde gitmesek 2 dönem mi 1 yıl mı tayin yapamıyoruz?

2023 ocak tayinde gitmedim. tekrar tayin hakkım 2024 ocak mı haziran mı?

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