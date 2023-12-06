Sizce maaş robotu doğru hesaplıyor mu?

Arkadaşlar hesaplama hata olduğunu düşünüyorum, başka bir konu başlığında bir örnek verdim ama herhangi bir editor arkadaştan açıklama gelmeyince, başlık açma ve size sorma ihtiyacı duydum. Sizce yanlış bir hesaplama durumu var mı? ogleyse örnek vererek aciklayabilirseniz çok sevinirim.. Şimdiden okuyan, cevap veren, vermeyen herkese çok teşekkür ederim...

Arkadaşlar hesaplama hata olduğunu düşünüyorum, başka bir konu başlığında bir örnek verdim ama herhangi bir editor arkadaştan açıklama gelmeyince, başlık açma ve size sorma ihtiyacı duydum. Sizce yanlış bir hesaplama durumu var mı? ogleyse örnek vererek aciklayabilirseniz çok sevinirim.. Şimdiden okuyan, cevap veren, vermeyen herkese çok teşekkür ederim...