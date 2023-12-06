Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Aralık 2023 18:37
Sizce maaş robotu doğru hesaplıyor mu?
Arkadaşlar hesaplama hata olduğunu düşünüyorum, başka bir konu başlığında bir örnek verdim ama herhangi bir editor arkadaştan açıklama gelmeyince, başlık açma ve size sorma ihtiyacı duydum. Sizce yanlış bir hesaplama durumu var mı? ogleyse örnek vererek aciklayabilirseniz çok sevinirim.. Şimdiden okuyan, cevap veren, vermeyen herkese çok teşekkür ederim...

İnfaz4206
Şube Müdürü
06 Aralık 2023 19:10
maaş robotuna Aralık enflasyonu dahil mi

10.Köyün Yolcusu
Aday Memur
06 Aralık 2023 19:32
Aralık ayını %3 tahmini ile hesap yapiyor
İnfaz4206, 2 saat önce
maaş robotuna Aralık enflasyonu dahil mi
Toplam 2 mesaj

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