KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Aralık 2023 19:00
test
arkadaşlarım tarih ve coğrafya çalışıyorum biten konuların notlarına baktığımda biliyor gibiyim ama test çözünce yapamıyorum. ne yapmalıyım?

Burak392
Aday Memur
06 Aralık 2023 19:40

Soru cozdukce gelisirsiniz yapamadığınız soruların çözümlerini muhakkak okuyun belkide konunun tamamına hakim değilsinizdir eksik olan kısımlar soruları yanlış yaptiriyordur sürekli aynı notları okumayın farklı konu anlatımlı kitaba ya da video anlatımlarına bakarak farkı görebilirsiniz

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