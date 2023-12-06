destek personeliyim özel güvenliğe geçiş yapabilir miyim

Şu anda bir üniversitede 4/B Sözleşmeli destek personeliyim başka bir kurumda özel güvenliği kazandım sizce geçiş yapabilir miyim geçişimde herhangi bir sorun olur mu

Şu anda bir üniversitede 4/B Sözleşmeli destek personeliyim başka bir kurumda özel güvenliği kazandım sizce geçiş yapabilir miyim geçişimde herhangi bir sorun olur mu