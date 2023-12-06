Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


06 Aralık 2023 19:14
destek personeliyim özel güvenliğe geçiş yapabilir miyim
Şu anda bir üniversitede 4/B Sözleşmeli destek personeliyim başka bir kurumda özel güvenliği kazandım sizce geçiş yapabilir miyim geçişimde herhangi bir sorun olur mu

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