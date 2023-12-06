Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Aralık 2023 19:19
Hakkımızı yediriyoruz

6 aya yakındır gorev yapıyorum, torpille ise girmiş işçi kadar değerimiz yok. Eski personeller kendine rakip gördüğü için hor görüyor, ust amirler işçilerle çalışmayı kendilerine daha uygun görüyor 4b nin taşerondan pek bir farkı olduğunu düşünmüyorum. izlenimlerim geneldir kendi kurumuma özel değildir.

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