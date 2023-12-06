Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


06 Aralık 2023 19:22
Kıyı Emniyeti Evrak Teslimi

Merhaba Arkadaşlar Bugün Kıyı emniyetinde eylül ayında yapılmış olan alımların işe başlangıç için istenen evrak teslim günüydü. Gemici Pozisyonuna girmeye hak kazanıpta Hakkından feragat eden , Evrak Teslim Etmeyen veya eksik evrakı olan var mı acaba ?

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