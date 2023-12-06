Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


06 Aralık 2023 19:54
Bizim Evin Halleri

Merhabalar, burada sizlerle kendi hazırladığım tarifleri paylaşacağım. Umarım sizlerin de hoşuna gider. İlk tarifim sadece üç malzeme ile yapılan öğrenci dostu patates tostu. Afiyet olsun...

https://www.youtube.com/watch?v=Xzqm12yjtLs&ab_channel=BizimEvinHalleri

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