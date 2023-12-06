Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Aralık 2023 19:57
İdarecilikten istifa sonrası yer değiştirme nasıl olur?

İdareci olarak çalıştığım kurumda sorunlar yaşıyorum. İstifa edeceğim. Norm atamalarından sonra dilekçe vermem gerektiği söylendi. Ya ret geliyormuş ya da bekletiyorlarmış şu an için. Norm atamalarından sonra kenarda köşede okullar kalacaktır tahminim, o da kalırsa tabi.

Eş durumunu da göz önüne alarak buralara atayabilirler mi?

Herhangi bir okula norm fazlası olarak atanmak isteyebilir miyim?

İle çekip eşimden farklı bir ilçeye görevlendirme yapabilirler mi?

Kafam biraz karışık sayın hocalarım. Büyükşehirdeyim. Eşim farklı bir ilçede. Bir yandan da özür grubunu bekliyorum. Bu konuda bilgisi olanlar paylaşabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Rehberliğe de destekleme kursu istiyoruz.PDR ile İlgili Çözüm ÖnerileriBranş Öğretmenleri Çözüm ÖnerileriNeden işimizden memnun değiliz?10 yılını dolduran tüm öğretmenler başöğretmenliğe başvurabilmeli.Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.Neyi bekliyoruz hocam?Maaş Robotu Ocak 2024 güncellemesi.Branş Öğretmeni Sınıf Rehber Öğretmenliği Görevini Kabul Etmek Zorunda mıdır?Zorunlu deprem semineri donma sorunu

Sözlük

avunmak 1 İçinden geleni söyle 1 Matematik 1 net 1 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 2 hoşgeldin 2 lahmacun 3 paramparça 1 kırmızı bülten 1 naci görür 1

Son Haberler

Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldıDalından kilosu 30 kuruş, kabuğu 17 liraEskişehir'deki bar cinayeti davasında karar çıktıYatağında ölü bulunan Gamze'nin tutuklu anne ve babası için akıl sağlığı raporu istendiGuterres görevi süresince ilk kez Gazze için yetkisini kullandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar