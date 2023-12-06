KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Aralık 2023 19:58
TCDD Hareket memurlari

İyi gunler ben 2023/2atamada hareket memurlugu yazmayi dusunuyorum ama is nasil zormu bir bayan icin uygunmu boy nekadar önemli isi biraz arastirdim ama calisan birindende bilgi almak istiyorum ayrica boy ölçümü kendilerimi yapiyor bir hastane belgesi yeterli mi

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