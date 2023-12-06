" 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 87 artacak. 2023 yılında 5 lira 40 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2024'ten itibaren 10 lira 10 kuruşa çıkacak. " Bu durumda bizim sabit olarak aldığımız mesai ücretinde de artış olacak mı? Yoksa öngörülen %50 enflasyon oranını mı alacağız.

" 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 87 artacak. 2023 yılında 5 lira 40 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2024'ten itibaren 10 lira 10 kuruşa çıkacak. " Bu durumda bizim sabit olarak aldığımız mesai ücretinde de artış olacak mı? Yoksa öngörülen %50 enflasyon oranını mı alacağız.