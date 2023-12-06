Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Aralık 2023 20:29
Fazla Mesai Ücreti
" 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 87 artacak. 2023 yılında 5 lira 40 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2024'ten itibaren 10 lira 10 kuruşa çıkacak. " Bu durumda bizim sabit olarak aldığımız mesai ücretinde de artış olacak mı? Yoksa öngörülen %50 enflasyon oranını mı alacağız.

Emre3466
Aday Memur
06 Aralık 2023 20:36
Olabilri ama net bir şeyi kim söyler bilmiyorum

Vedelii
Şef
06 Aralık 2023 20:38
Bir kaç yerde okudum, bizim aldığımız fazla mesai ücreti katsayıya bağlı olması nedeniyle saat ücretine yapılan %87 zam bize etki etmiyormuş.
Emre3466, 54 dk. önce
Olabilri ama net bir şeyi kim söyler bilmiyorum

Emre3466
Aday Memur
06 Aralık 2023 20:46
Doğrudur o zaman
Vedelii, 52 dk. önce
Bir kaç yerde okudum, bizim aldığımız fazla mesai ücreti katsayıya bağlı olması nedeniyle saat ücretine yapılan %87 zam bize etki etmiyormuş.

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
06 Aralık 2023 20:59
enflasyon oranında artış olur
Toplam 4 mesaj

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