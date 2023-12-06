Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


06 Aralık 2023 20:58
arkadaşlar kriptoya geçiyorum hakkınız helal edin. ortadoğu cehaletiyle daha fazla uğraşamayacağım

arkadaşlar kriptoya geçiyorum hakkınız helal edin. ortadoğu cehaletiyle daha fazla uğraşamayacağım

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